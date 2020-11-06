Донецк, , 16:46 — REGNUM На агрессию украинской армии против ДНР будет дан ответ, если атаки не прекратятся, сообщает 6 ноября Донецкое агентство новостей.

Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова после сообщения о троекратном усилении количества обстрелов республики за минувшие сутки.

Никонорова «Вынуждены предупредить украинскую сторону, что её «игра с огнём» неизбежно приведёт к адекватному ответу: если ситуация на линии соприкосновения не стабилизируется и ВФУ не прекратят обстрелы нашей территории, мы будем вынуждены открывать ответный огонь на подавление».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 ноября ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Утром 6 ноября в результате агрессии со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР.

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