Донецк, 6 ноября 2020, 16:46 — REGNUM На агрессию украинской армии против ДНР будет дан ответ, если атаки не прекратятся, сообщает 6 ноября Донецкое агентство новостей.
Соответствующее заявление сделала министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова после сообщения о троекратном усилении количества обстрелов республики за минувшие сутки.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 5 ноября ВСУ 15 раз нарушили режим прекращения огня. Утром 6 ноября в результате агрессии со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих ДНР.
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