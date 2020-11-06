Дзержинск, Нижегородская область, , 16:43 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего жителя города Дзержинска, незаконно производившего и хранившего у себя в квартире оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Во время обыска дома у задержанного полицейские изъяли автомат Калашникова, пистолет «ТТ», обрез охотничьего ружья, боеприпасы и 10 скоб от запала ручной гранаты.

Также в его квартире найдены оружейные детали и приспособления для переделки оружия кустарным способом и для снаряжения патронов.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.