Дзержинск, Нижегородская область, 6 ноября 2020, 16:43 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего жителя города Дзержинска, незаконно производившего и хранившего у себя в квартире оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.
Во время обыска дома у задержанного полицейские изъяли автомат Калашникова, пистолет «ТТ», обрез охотничьего ружья, боеприпасы и 10 скоб от запала ручной гранаты.
Также в его квартире найдены оружейные детали и приспособления для переделки оружия кустарным способом и для снаряжения патронов.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей и боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».
Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.