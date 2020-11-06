Орел, , 16:18 — REGNUM Приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий вынес Заводский районный суд Орла в отношении члена правительства региона — руководителя департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, сообщила 6 ноября старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Судом установлено, подрядчик по государственному контракту по реконструкции Центрального стадиона им. В.И. Ленина не исполнил обязательства. Однако осужденный, который ранее занимал должность начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик», в декабре 2015 года подписал документы, содержащие ложные сведения о выполнении работ на общую сумму более 33 млн рублей.

Суд признал чиновника виновным в превышении полномочий и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также он решением суда лишён на два года права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных органах.

Приговор не вступил в силу. Как пояснила Татьяна Цуканова, в связи с мягкостью назначенного наказания будет рассмотрен об обжаловании приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении члена правительства Орловской области, руководителя департамента строительства, транспорта и ЖКХ Дениса Блохина. В сентябре прокуратура требовала отстранения Блохина от должности, однако суд отказал прокуратуре.

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