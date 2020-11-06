Киев, , 16:08 — REGNUM В специализированной больнице «Охматдет» города Киева скончалась 10-летняя девочка, ранее отравившаяся грибами. Об этом сообщила руководитель благотворительного фонда «Любовь Любушкина» Любовь Рябко 6 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Она отметила, что девочка скончалась в свой день рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области в населённом пункте Саврань мать и дочь отравились грибами. 37-летнюю женщину госпитализировали в Одесскую областную клиническую больницу, а ребёнка в состоянии комы отправили в Киев.

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