Портленд, США, , 16:02 — REGNUM Поджог территории дома городского комиссара города Портленда (штат Орегон, США) Дэна Райана устроили участники беспорядков, 6 ноября сообщает портлендская полиция.

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В ходе беспорядков толпа выдвинулась из городского парка к дому Райана, перегородив при этом дорогу. Участники протестов начали разрушать жильё чиновника, разбив окно в его доме и поджигая строения, до которых они смогли добросить горящие факелы.

Акционисты разорили газон у дома, бросили внутрь строения баллоны с краской. Их действия были остановлены силами правоохранителей.

Как отмечает полиция, это уже четвёртый с начала недели случай вандализма в Портленде в отношении Райана. Кто совершил атаку, не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 ноября, для подавления беспорядков в Портленд прибыли силы американской Нацгвардии.

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