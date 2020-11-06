Яунде, , 15:59 — REGNUM Религиозный лидер Камеруна кардинал Кристиан Туми был похищен сепаратистами в беспокойной северо-западной провинции страны. Об этом сообщает BBC Swahili.

90-летний кардинал был похищен вместе с традиционным правителем народа нсо. Они направлялись в столицу региона Кумбо, когда их похитили.

Епископ из Кумбо Джордж Нкуо рассказал ВВС, что кардинал и традиционный правитель Сем Мбингло вместе со своей свитой были похищены в районе Бабесси.

Кардинал Туми сопровождал традиционного правителя обратно в Кумбо после того, как он бежал оттуда несколько месяцев назад после убийства двух своих сыновей сепаратистами.

Англоязычные сепаратисты требуют создания независимого государства, заявляя, что они не хотят быть частью франкоязычного Камеруна, что спровоцировало конфликт, унесший десятки тысяч жизней.