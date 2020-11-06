Кропивницкий, Украина, , 15:37 — REGNUM В урановой шахте в Кировоградской области погиб рабочий, ещё один получил ранения. Об этом сообщил 6 ноября телеканал «1+1».

Журналисты отмечают, что мужчину придавило ковшом в выработке на глубине более 600 метров. Мужчина пытался отремонтировать механизм, и погиб на месте. Второй рабочий, который помогал с ремонтом, получил травмы.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве пришлось обесточить часть города для того, чтобы снять с электроопоры взобравшегося на неё мужчину.

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