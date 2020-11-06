Мадисон, США, , 15:26 — REGNUM Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения на юге американского штата Висконсин в результате того, что мужчина открыл по ним стрельбу, затем подозреваемый скрылся с места преступления. Об этом 6 ноября сообщает местный телеканал FОХ6.

Уточняется, что стрельбы произошла утром 6 ноября в городе Делафилд. Также, как сообщили власти, подозреваемый может быть неподалеку от места стрельбы.

Кроме того, указывается, что жизни раненых правоохранителей в настоящее время ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября стало известно, что четыре человека погибли в результате стрельбы в американском штате Невада.