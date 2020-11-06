Стокгольм, , 15:06 — REGNUM По данным министерства сельского хозяйства Швеции, коронавирус был выявлен еще в девяти группах норок. Все животные разводятся на фермах в округе Блекинге, расположенном на юге Швеции. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

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Напомним, что ранее правительство Дании приняло решение уничтожить все 17 миллионов особей из-за поражения животных коронавирусом. В стране также были установлены ограничения на сообщение с Северной Ютландией после того, как датские ученые сообщили о мутации SARS-CoV-2 при передаче вируса от норки к человеку.

Как подчеркивают журналисты Dagens Nyheter, местные власти и центральное правительство Швеции не сообщают о планах прибегнуть к аналогичным мерам. Пока что речь идет о директивах со стороны министерства сельского хозяйства. Так, ведомство запретило перемещать животных между собой внутри одной фермы. При взаимодействии с особями из разных групп фермеры не должны использовать одни и те же инструменты и технику.