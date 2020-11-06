Тбилиси, , 14:45 — REGNUM Несколько выстрелов сделал неизвестный 6 ноября в Тбилиси возле бизнес-центра председателя правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена в стране Бидзины Иванишвили во время акции протеста. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Участники акции рассказали журналистам, что слышали несколько выстрелов, но не видели, кто это сделал. Они предположили, что кто-то хотел запугать участников протеста.

«Мы его не увидели, однако всё это могли видеть камеры, которые здесь на каждом шагу. Кто-то стрелял приблизительно пять раз, чтобы запугать протестующих», — сказал журналистам один их протестующих Бесик Газделиани.

Сообщается, что место стрельбы огородили сигнальными лентами сотрудники полиции. На асфальте остались стреляные гильзы. Правоохранители сообщили, что стреляли не из боевого оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу правящей партии «Грузинская мечта». Они на протяжении нескольких дней выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

Читайте ранее в этом сюжете: Сотрудник ЦИК Грузии назвал итоги голосования «сфальсифицированными»