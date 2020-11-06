Майкоп, , 14:37 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее сторонника террористической организации «Катиба Таухид ва Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он прибыл на территорию республики из одной из стран Средней Азии и распространял в сети интернет аудио‑ и видеозаписи экстремистского толка, передает ГТРК Адыгея.

Установлено, что задержанный размещал в сети «Одноклассники» посты с экстремистскими материалами, внесенными в список запрещенных в России, в которых содержались призывы к совершению террористических актов в РФ, убийству сотрудников правоохранительных органов и лиц, не исповедующих ислам.

Из подробностей задержания известно, что иностранец проживал в поселке Яблоновский. При обыске у него изъяли четыре мобильных телефона, сим-карты, флаг террористической организации «Катиба Таухид ва Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие свидетельства его противоправной деятельности. Задержанный дал признательные показания.

В отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма, а также публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.