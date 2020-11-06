Санджу, , 14:24 — REGNUM 6 ноября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2 балла произошло в 18:27 по местному времени в 3 км к северо-западу от города Санджу провинции Кёнсан-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе индонезийской провинции Малуку.

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