Кромы, , 14:16 — REGNUM Проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием рейсового микроавтобуса в Орловской области начала прокуратура региона, сообщила ИА REGNUM 6 ноября старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

«Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора области и прокурор Кромского района. Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок», — уточнила Цуканова.

Как сообщало ИА REGNUM, около 12:42 6 ноября в Кромском районе произошло опрокидывание автобуса ГАЗель Next, в результате погиб один человек, 14-летняя пассажирка получила травмы.

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