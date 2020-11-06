Лагос, Нигерия, , 14:11 — REGNUM В полиции Нигерии подтвердили задержание более 1500 человек в ходе крупной общенациональной операции против подозреваемых в разграблении правительственных складов и мародерских захватов частных домов на фоне недавних протестов. Об этом сообщает Daily Nation.

Генеральный инспектор полиции Нигерии Мохаммед Адаму сообщил журналистам, что в общей сложности 1590 подозреваемых были арестованы по всей стране после протестов против жестокости полиции.

По его словам, из нескольких городов по всей стране поступали сообщения о насилии, поскольку подозреваемые «хулиганы» использовали мирные протесты граждан, призывающих к масштабной реформе полиции, в качестве прикрытия для бесчинств и мародёрства.

В заявлении полиции, опубликованном 24 октября, говорится, что виновные во всех преступных действиях будут наказаны, чтобы сделать страну безопасной после того, как «хулиганы, скрывающиеся под видом протестующих», разграбили и уничтожили государственную и частную собственность.

Адаму сказал, что 22 сотрудника полиции были убиты некоторыми разгневанными протестующими, а десятки других были ранены во время протестов.

«Многие раненые находятся в опасном для жизни состоянии», — сказал он, отметив, что некоторые протестующие также атаковали 205 полицейских участков и некоторые критически важные объекты частной и общественной инфраструктуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Дела о гибели протестующих в Нигерии рассмотрят в МУС