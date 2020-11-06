Тюмень, , 13:56 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту избиения пожилой женщины пьяным сыном. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

О пациентке с травмой головы сигнализировали в полицию медики. Участковый установил, что в одном из частных домов Тюмени мать и сын поругались, и 70-летняя женщина отказалась готовить еду пьяному 50-летнему отпрыску. Возмущённый сын схватил табурет и нанёс им удар по голове матери. В результате чего женщина получила сотрясение головного мозга.

В отношении сына возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). Фигурант дела находится под подпиской о невыезде.