Париж, , 13:44 — REGNUM Во Франции около образовательного учреждения задержан вооружённый мужчина. Об этом 6 ноября сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен.

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Руководитель ведомства уточнил, что инцидент произошёл в департаменте Сен-Сен-Дени недалеко от Парижа.

«Я приветствую хладнокровие и энергичность правоохранительных органов, которые очень быстро вмешались, чтобы задержать опасного человека, вооруженного резаком, у здания начальной школой в Сен-Сен-Дени», — написал глава МВД в Twitter.

Министр добавил, что задержанный высказывал угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM 29 октября в Ницце было совершено вооружённое нападение. Как предполагает полиция Франции, нападавший — 25-летний выходец из Туниса, недавно приехавший в Ниццу из Италии. Человек, убивший троих прохожих, был тяжело ранен полицией и доставлен в больницу.

После этого инцидента президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что защита религиозных учреждений и школ будет усилена.

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