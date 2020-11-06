Пенза, , 13:43 — REGNUM В Пензе 22-летняя местная жительница пострадала от действий лжесотрудника банка. Потерпевшая обратилась с заявлением в городской отдел полиции, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Со слов девушки, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Мужчина сообщил о подозрительных операциях, происходящих по карте гражданки. Чтобы сохранить денежные средства, девушке следовало перевести их на резервные счета. После этого на номер телефона потерпевшей позвонил якобы сотрудник полиции и подтвердил данную информацию. Затем лжесотрудник банка предложил заявительнице пройти до ближайшего банкомата и выполнить несколько операций. Доверчивая девушка перевела в банкомате деньги в размере 250 тыс. рублей.

При этом потерпевшая рассказала полицеским, что о подобных случаях обмана знала. Сотрудники полиции проверяют информацию и устанавливают причастных к преступлению лиц.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе от телефонной мошенницы пострадала 70-летняя женщина, которая обратилась с заявлением в полицию. Потерпевшая рассказала, что ей позвонила неизвестная женщина и спросила о наличии карты какого-либо банка, так как пенсионерке якобы положена компенсация за COVID-19 в сумме 5,2 тыс. рублей. Под этим предлогам злоумышленница попросила женщину продиктовать реквизиты банковской карты для денежного перевода и сообщить поступившие смс-коды.

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