Кромы, 6 ноября 2020, 13:22 — REGNUM Рейсовый микроавтобус перевернулся в Орловской области 6 ноября, сообщили ИА в пресс-службе УМВД по Орловской области.
Авария произошла около 12:45 на территории Кромского района.
«По предварительной информации на 3 км а/д Крым 2-Федотово — Собянино произошло опрокидывание автобуса ГАЗель Next», — уточнили в полиции.
На месте погиб один человек. Также травмы получила пассажирка — 14-летняя девочка. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Кромскому району.