Донецк, , 13:06 — REGNUM Утром 6 ноября в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«В результате обстрелов украинских оккупантов, защищая нашу республику, погибли два наших героя», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ранее миномётные удары ВСУ были нанесены по посёлкам Каштановое и Минеральное возле города Ясиноватая, а также по территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС).

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 182 единицы боеприпасов.

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