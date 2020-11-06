Донецк, 6 ноября 2020, 13:06 — REGNUM Утром 6 ноября в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое военнослужащих Народной милиции ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.
В пресс-службе отметили, что ранее миномётные удары ВСУ были нанесены по посёлкам Каштановое и Минеральное возле города Ясиноватая, а также по территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС).
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские формирования выпустили по территории ДНР 182 единицы боеприпасов.
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