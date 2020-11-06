Сочи, Краснодарский край, , 12:34 — REGNUM Признаков насильственной смерти на теле ранее пропавшего 31-летнего мужчины, обнаруженном в акватории Черного моря, не обнаружено, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России 6 ноября.

«С целью установления места нахождения пропавшего, следователями СКР по краю были организованы масштабные поисковые мероприятия как на суше, так и в акватории Чёрного моря, были привлечены спасатели, сотрудники полиции, общественность и волонтёры. В результате поисков, тело мужчины без признаков насильственной смерти было обнаружено в акватории Черного моря на расстоянии около 250 метров от Нижнеимертинского порта», — уточнили в СК.

Тело доставлено на сушу, на месте работает следователь. Будет назначена экспертиза с целью установления причин смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесмен, сооснователь Skillbox Игорь Коропов пропал 1 ноября. Его поиски велись спасателями и волонтёрами. 6 ноября было объявлено об обнаружении в районе поисков тела мужчины, в поисковом отряде «Лиза Алерт» подтвердили, что погибший — Коропов.

Читайте ранее в этом сюжете: Поисковики подтвердили гибель сооснователя Skillbox в Сочи