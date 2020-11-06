Новосибирск, , 12:20 — REGNUM Диагноз «отравление» у блогера Алексея Навального по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтверждён. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 ноября в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура инициировала проведение проверки Томским линейным отделом МВД России в связи с госпитализацией в Омске Навального, летевшего авиарейсом Томск — Москва.

По данным ведомства, в рамках проверки опрошено более 210 лиц, назначено более 60 различных судебных экспертиз по 542 изъятым объектам.

По заключениям экспертов, на объектах, в том числе биоматериалах и одежде Навального, изъятых из гостиницы и кафе в аэропорту Томска предметах, не обнаружили отравляющих (наркотических, сильнодействующих) веществ.

Супруга Навального сообщила медикам, что Алексей Навальный ограничивал себя в еде. В течение трёх-пяти дней его беспокоил дискомфорт после приёма пищи, питание было нерегулярным. Супруга блогера также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты её мужа, которые он соблюдал, чтобы снизить вес.

После многочисленных исследований врачи установили окончательный диагноз пациента: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне‑ и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий).

«Диагноз «отравление» по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтверждён», — говорится в сообщении ведомства.

Также проверка показала, что после получения информации об ухудшении самочувствия Навального сопровождавшие его в Томске Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров изъяли из номера гостиницы, в котором проживал блогер, три пластиковые бутылки из-под воды. После этого Лось и Албуров «противоречиво высказались о судьбе изъятых из номера Навального бутылок». Неясно, была ли одна из этих бутылок вывезена в Германию. Стоит учесть то, что аналогичную бутылку с водой приобрела Певчих в аэропорту «Толмачево» в Новосибирске при вылете в Омск.

В ведомстве подчеркнули, что указанные лица уклоняются от явки к следователю и ответов на интересующие следствие вопросы:

«Их действия свидетельствуют о хорошо спланированной провокации».

Генпрокуратура РФ 27 августа, 14 сентября, 24 сентября и 28 сентября направила в компетентные органы Германии, а 18 сентября — в компетентные органы Швеции и Франции запросы об оказании правовой помощи. Однако ни на один из 24 вопросов ответов по существу дано не было, они были исполнены формально.

Читайте также: Омские медики: сторонники Навального очерняют тех, кто спас ему жизнь

Российские компетентные органы продолжают проверку.

Читайте также: Комиссия Госдумы: Навальный не был отравлен токсичными веществами

Как сообщало ИА REGNUM, Навальному стало плохо 20 августа в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, блогера госпитализировали. Затем он был переведён для дальнейшего лечения в клинику в Германии. 23 сентября блогера выписали.

Читайте также: В МИД России назвали ситуацию с Навальным дилетантским спектаклем