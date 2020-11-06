Волгоград, , 12:14 — REGNUM За неисполнение родительских обязанностей на контроле органов соцзащиты находятся родители убитой 10-летней школьницы из хутора Поднижний Клетского района Волгоградской области. В многодетной семье есть ещё трое детей.

Мать и отец под пристальным вниманием органов соцзащиты с мая 2019 года. По данным властей, в дом к многодетной семье, где убитая школьница была младшим ребёнком, регулярно приезжали сотрудники полиции для профилактических бесед, назначены и выплачиваются социальные пособия. Отец девочки отбывает наказание в местах лишения свободы, рассказали РИА Новости в комитете образования региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в убийстве школьницы задержан 32-летний ранее судимый знакомый её матери. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

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