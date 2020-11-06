Сочи, Краснодарский край, 6 ноября 2020, 12:09 — REGNUM Гибель сооснователя Skillbox бизнесмена Игоря Коропова подтвердили в поисковом отряде «Лиза Алерт» 6 ноября, сообщает ИА REGNUM.
«Найден. Погиб. Приносим наши соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Коропов пропал 1 ноября в Сочи, его поиски велись несколько дней — искали спасатели. Более 200 волонтёров, привлекались водолазы. В ходе поисков на пляже были обнаружены вещи Коропова — рюкзак, телефон, самокат. СК начал доследственную проверку.
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