Кемерово, , 12:04 — REGNUM За некачественную работу уволен ответственный материально-техническое снабжение медицинских организаций министерства здравоохранения Кемеровской области Андрей Сагитов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что бывший чиновник не подготовил в срок сводную потребность организаций в оборудовании для обеспечения пациентов кислородом. Между тем, по словам заместителя губернатора Алексея Цигельника, в сложившихся условиях пациенты не должны испытывать недостатка в средствах, от которых зависят их жизни.

«В нынешней ситуации, когда система здравоохранения региона работает на пределе возможностей, и все силы направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, недопустимо халатное отношение к работе», — подчеркнул он.

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