Сочи, Краснодарский край, , 11:37 — REGNUM Тело сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, ранее пропавшего в Адлерском районе города Сочи, было обнаружено в Черном море. Об этом 6 ноября сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Тело основателя Skillbox Игоря Коропова было обнаружено в Чёрном море», — говорится в сообщении.

Также в нем напоминается, что бизнесмен несколько дней тому назад пропал в Адлерском районе Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября стало известно, что Следственный комитет начал проверку по факту исчезновения сооснователя образовательной платформы Игоря Коропова.