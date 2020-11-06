Варшава, , 11:30 — REGNUM 51-летнему поляку было предъявлено обвинение в том, что он застрелил 16-летнего парня из Казахстана в городе Ключковицы (Люблинское воеводство). Мужчина был арестован, а также находившийся с ним 41-летный напарник арестованы. Об этом сообщает Onet.pl.

Напомним, поздно вечером 1 ноября 16-летний гражданин Казахстана, прибывший в Польшу в рамках молодежного обмена, отправился с друзьями в сад за яблоками, и в этот момент его застрелили из проезжавшего мимо автомобиля. Подросток умер на месте.

Следствие, проведенное под надзором районной прокуратуры Люблина, привело к установлению личности и задержанию подозреваемых. Стрелявшим мог оказаться 51-летний бывший полицейский, а ныне охотник, который стрелял из охотничьего оружия. В качестве его напарника, который не остановил возможного убийцу и не заявил о случившемся в полицию, мог быть его 41-летний друг, священнослужитель и спасатель, который ехали с ним в машине.

Подозреваемый не признался в убийстве. Суд арестовал его на три месяца. За предполагаемые действия ему грозит лишение свободы от 8 лет до пожизненного заключения.

Его напарника обвиняют в препятствовании уголовному производству и недонесении о случившемся в правоохранительные органы. Следствие также полагает, что он согласовал ложную версию событий с подозреваемым в убийстве, и вводил следствие в заблуждение. Однако в итоге он признал свою вину, и теперь он находится под домашним арестом. Ему грозит до 5 лет тюремного заключения.