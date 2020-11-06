Ярославль, , 11:28 — REGNUM В Ярославской области вновь зафиксированы «рекорды» по числу новых случаев коронавируса и госпитализированных пациентов. Об этом сообщают проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России и правительство региона.

Статистика Информационный центр по коронавирусу в России

За последние сутки в Ярославской области подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 выявлено 147 (предыдущий максимум был днем раньше — 143).

При этом жители обращают внимание на «странности» региональной статистики. В некоторых районах области число заболевших не меняется. Так в Ростовском районе, по данным правительства Ярославской области, на 6 ноября 709 заболевших — столько же, сколько было 29 октября. С 1 ноября не изменились данные по числу заболевших также в Некрасовском, Борисоглебском, Большесельском и Брейтовском районах.

Глава Ростовского района Сергей Шокин, отвечая в социальных сетях на вопрос жителя, объяснил это «проблемами с тестами». Аналогичный вопрос на заседании Ярославской областной думы 27 октября задавала депутат областной думы Ольга Секачёва. Заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин обещал депутату разобраться, но ответа депутат так и не получила.

Ежедневно растёт и число пациентов, госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона. На 6 ноября их уже 1736: 484 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 1252 с типичной клиникой COVID-19. Это тоже максимум за все время пандемии.

Власти призывают жителей области соблюдать все правила, которые способны сдержать распространение эпидемии: носить маски, пользоваться антисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Людям пожилого возраста и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано максимально сократить контакты.

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