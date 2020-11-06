Гданьск, Польша, , 11:28 — REGNUM Утром 6 ноября на железнодорожных путях в центре польского Гданьска произошла авария — грузовой поезд, перевозивший щебень, сошел с рельсов. Об этом передает Onet.pl.

Инцидент произошел возле станции Гданьск-Ценральный. Сошедший с рельсов грузовой поезд устоял и не перевернулся на бок, однако заблокировал железнодорожный узел. В настоящее время движение поездов в городе приостановлено.

Сообщается, что никто не пострадал. Есть информация, что поезда в городе не смогут ходить еще несколько часов.