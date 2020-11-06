Новосибирск, , 11:23 — REGNUM Следователи в Новосибирской области начали проверку по факту получения воспитанниками детского сада №74 ожогов в результате использования кварцевой лампы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, об инциденте сообщили местные СМИ.

Как отмечается, сразу у нескольких 3-летних детей были диагностированы термические ожоги век и конъюнктивы глаз.

«В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации, а также проверить в действиях персонала детского учреждения признаков состава преступления», — отметили в следствии.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирские следователи организовали проверку происшествия в туберкулёзной больнице. Одной из пациенток удалось снять на видео, как медсестра таскала за волосы ребёнка.

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