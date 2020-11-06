Мандера, Кения, , 11:24 — REGNUM Подозреваемые в причастности к рядам террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в четверг, 5 ноября, уничтожили вышку сотовой связи в населенном пункте Каро в округе Мандера. Об этом сообщает Daily Nation.

Окружной комиссар Онесмус Кьята заявил, что боевики использовали взрывчатку, чтобы сбить вышку.

«Инцидент произошел около 02:30 утра, но никаких ранений или жертв среди сотрудников Службы безопасности, охранявших вышку, не было», — сказал он.

Вышку охраняют сотрудники Национальной полиции, но у нападавших была более совершенная артиллерия, чем у охранявших, отметили репортёры.

Житель города, выступая на условиях анонимности, сообщил, что первые два взрыва были слышны около 02:45 утра, а третий — в 04:00 часа утра.

«Нападавшие провели здесь целый день. Они долго оставались поблизости, чтобы привлечь внимание любых сотрудников Службы безопасности, реагирующих на первый взрыв», — сказал житель города.

Кьятха сказал, что было начато расследование того, как боевики пробрались в Каро, деревню, которая находится примерно в 40 км от границы Кении и Сомали.

«У нас достаточно силовых структур на местах, которые выслеживают нападавших, пока мы расследуем, как они попали на место преступления, которое находится глубоко внутри страны», — сказал он.

Боевики «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто разрушают вышки сотовой связи, когда планируют крупное наступление. Это делается для того, чтобы сделать невозможной коммуникацию во время атак.