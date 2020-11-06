Джакарта, , 11:19 — REGNUM Землетрясение с магнитудой 5,1 произошло на юго-западе индонезийской провинции Малуку, сообщает Detik.

В агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что мощное землетрясение произошло в море 6 ноября 2020 года в 13:20 по местному времени.

По данным источника, эпицентр землетрясения находился в 92 км на юго-западе Малуку на глубине 148 км.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи.

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