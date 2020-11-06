Малага, Испания, , 11:15 — REGNUM На юге Испании из-за сильных дождей сошёл с рельсов пассажирский поезд, в результате чего пять человек пострадали. Об этом сообщает радиостанция Cadena Ser.

Инцидент произошёл в муниципалитете Теба в провинции Малага, которая входит в состав автономного сообщества Андалусия. Состав направлялся из Альхесираса в Мадрид. Всего в поезде находились 48 человек. По предварительной информации, состав сошёл с рельсов из-за сильных дождей.

На место аварии выехали пожарные и служащие Гражданской гвардии, которые позднее сообщили о невозможности доехать до точки назначения из-за размытых дорог. Для определения места аварии в регион был направлен вертолёт.