Казань, , 11:25 — REGNUM В столице Татарии сотрудниками Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с подразделениями МВД РФ и Росгвардии РФ пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России решением Верховного суда РФ в 2003 году), задержаны пять ее участников. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России.

«Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что данные лица осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», — говорится в сообщении.

Задержанные распространяли среди жителей Татарии террористическую идеологию и осуществляли вербовку в свои ряды мусульман. По месту их жительства обнаружено и изъято значительное количество запрещенных пропагандистских материалов, средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM ранее сообщало, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский на фоне трагедии в Ницце и Татарии призвал проверить все учебные заведения с религиозным уклоном, где может быть экстремистская литература.

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* организация, деятельность которой запрещена в РФ