Москва, , 11:07 — REGNUM Член Совета при президенте России по правам человека адвокат Шота Горгадзе в своем TM-канале прокомментировал перспективы Алексея Навального освободиться от юридической ответственности по предыдущим уголовным делам.

«Интересное получается дело — с 1 января 2021 года Алексей Навальный несмотря на уже вынесенные приговоры по уголовным делам, а также недавно возбужденное новое уголовное дело по факту оскорбления ветерана будет чист перед российской фемидой и может продолжать с чистого листа. Вот так неожиданный поворот», — пишет Шота Горгадзе.

«Как уже всем давно известно, Алексей Навальный неоднократно привлекался российскими следственными органами к уголовной ответственности: был условно осужден по делу «Кировлеса», а также 30 декабря 2014 года был приговорен судом к трем с половиной годам лишения свободы со штрафом в пятьсот тысяч рублей за хищение денежных средств компаний «Ив Роше Восток» и «Многопрофильная процессинговая компания». Последний приговор также был вынесен условно с испытательным сроком в пять лет. За допущенные Навальным нарушения условий испытательного срока он продлевался и должен будет закончиться 30 декабря этого года», — подчеркивает юрист.

«Можно предположить, что два условных приговора по уголовным делам дали Навальному основания считать возможным и дальше нарушать закон. Так, в июне 2020 года Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Москве в отношении Алексея Навального возбуждается очередное уголовное дело — в этот раз о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны. На время следствия по этому делу, а также в ходе судебного процесса ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кстати говоря, не надо забывать о том, что происшествие с Навальным случилось за четыре дня до суда по этому делу, где исход был не ясен. Окончательный приговор по уголовному делу ожидался в октябре текущего года», — продолжает адвокат.

«И тут Навальный оказался на лечении в Германии. А если бы он находился в России, то приговор по делу о клевете, а также условный срок по делу «Ив Роше» с огромной долей вероятности трансформировались бы в реальное заключение под стражу аж на три с половиной года. В текущих же обстоятельствах (до конца года Навальный прогнозируемо не появится в России), 30 декабря 2020 года условный срок истечет и судимость будет погашена. Таким образом, если он вернется в Россию сразу после Нового года, то уже будет чист перед российским законом. Молодцы юристы ФБК, отлично придумали!», — заключает Шота Горгадзе.