Филадельфия, США, , 10:41 — REGNUM В американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) полицейские расследуют информацию о возможном заговоре с целью нападения на здание Pennsylvania Convention Center, где происходит подсчёт голосов избирателей. Об этом сообщает телеканал WPVI.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение о группе людей, которая ехала из штата Виргиния, чтобы напасть на здание Pennsylvania Convention Center.

В результате полицейские задержали одного мужчину, его роль в нападении пока не уточняется. Также сообщается, что полиция обнаружила оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в почтовых отделениях американского штата Пенсильвания было обнаружено еще около 1,7 тыс. избирательных бюллетеней, которые были отправлены по почте ко дню выборов президента США — 3 ноября.

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