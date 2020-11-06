Карабаш, Челябинская область, , 10:38 — REGNUM В Карабаше Челябинской области местный житель чуть не сжёг свою сожительницу. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следователей, днём 5 ноября в ходе бытовой ссоры 34-летний гражданин облил женщину бензином поджёг. Соседи смогли потушить огонь. Женщина находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Подозреваемый задержан. Ему вменяют покушение на убийство. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении этому гражданину обвинения и избрании меры пресечения.