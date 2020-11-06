Кызыл, , 10:38 — REGNUM Мараловодческое хозяйство «Туран» в Туве наказали за производство и реализацию биологически активных добавок (БАДов), не прошедших государственную регистрацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Как отмечается, предприятие продавало пантогематогены «Витаминизрованный», «Для женщин», «Для мужчин», бальзам «Туран». Все товары были без сопроводительных документов. Они также не прошли клинические испытания на безопасность и отсутствие токсичности.

В управлении потребовали привлечь нарушителя к ответственности. В результате Арбитражный суд республики приговорил мараловодческое хозяйство к штрафу в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала года в России было зарегистрировано новых 1186 БАДов к пище. Всего в Едином реестре зарегистрировано более 22 тыс. биологически активных добавок.

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