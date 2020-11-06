Москва, , 10:28 — REGNUM Среди медиков, которые прибыли в Россию из Германии за Алексеем Навальным, были две «интересные фигуры», сообщил на своем TM-канале российский журналист и блогер Максим Кононенко.

Он отметил, что из Германии за Алексеем Навальным прибыли пилот Йорг Штеплер, врачи Филипп Якоби («живой человек, сидит на Фейсбуке») и Кай-Симон Ролофф («тоже живой человек», у которого «в друзьях спасатели и врачи»), цитирует ресурс Максима Кононеков сетевое издание Взгляд.ру.

При этом, по мнению блогера, в германской медицинской бригаде имелись «две интересных фигуры» — парамедик Михаэль Траутнер и некий Флориан Пенц, который позиционируется в сети Интернет как сотрудник университетской клиники Гейдельберга, но упоминания о нем крайне лаконичны, и нигде нет прямых указаний на его медицинскую специализацию.

Блогер задается вопросом — коков смысл присутствия таких сотрудников в оперативной медицинской бригаде, на борту самолета, предназначенного для оказания срочной и дорогостоящей медицинской помощи?

Издание «Взгляд.ру» напоминает, что в августе и сентябре СМИ неоднократно указывали и на подозрительную скрытность сторонницы Навального Марии Певчих.

Сообщалось, что яд «Новичок», которым якобы отравили блогера, был обнаружен на бутылках из гостиничного номера в томской гостинице Xander Hotel, и что эти бутылки могла вывезти в Германию именно Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири, и личность которой, якобы, плохо известна даже ее подчиненным.

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Напомним, МИД РФ многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Алексея Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Глава МИД России Сергей Лавров счел ситуацию с Алексеем Навальным издевательством над здравым смыслом, поскольку Запад отказывает России в требованиях, основанных на международной конвенции. Он подчеркнул, что «ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было».

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