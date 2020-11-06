Иркутск, , 10:16 — REGNUM В Иркутской области значительно похолодает. По данным синоптиков, в ночь на 7 ноября в Катангском районе ожидается — 24,-29°С, при прояснении до — 34 °C, днем +2,-3°, местами — 7,-12°.

Также по информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, по области местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 17−22 м/с, снег, метель. На дорогах области снежный накат, гололедица.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мокрый снег и гололедица наблюдались в Приангарье в конце октября.

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