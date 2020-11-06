Москва, , 10:19 — REGNUM Посадку в экстренном режиме совершил из-за сработавшего датчика неисправности грузовой самолет в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 6 ноября сообщили в оперативных службах.

«У грузового самолета, следовавшего рейсом из Шанхая во Франкфурт-на-Майне, сработал датчик низкого давления масла в системе. После этого он запросил экстренную посадку в Шереметьево», — приводит сообщение ТАСС.

Также указывается, что экстренное приземление прошло в штатном режиме и что пострадавших в результате него нет. В настоящее время техники ведут осмотр севшего грузового самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября стало известно, что в аэропорту Челябинска были снова задержаны прибытие и отправка нескольких авиарейсов.