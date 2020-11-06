Соледар, ДНР, 6 ноября 2020, 10:13 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 15 раз нарушили режим перемирия в ДНР. Об этом сообщили 6 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском направлении боевики ВСУ применили подствольные гранатомёты. На донецком направлении украинские формирования выпустили девять мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
На мариупольском направлении киевские силовики выпустили 26 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты разных видов и стрелковое оружие.
Всего по территории ДНР было выпущено 182 единицы боеприпасов, добавили в СЦКК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее под огнём украинских силовиков оказалась территория и рабочие Донецкой фильтровальной станции.
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