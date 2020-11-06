Соледар, ДНР, , 10:13 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 15 раз нарушили режим перемирия в ДНР. Об этом сообщили 6 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении боевики ВСУ применили подствольные гранатомёты. На донецком направлении украинские формирования выпустили девять мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

На мариупольском направлении киевские силовики выпустили 26 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты разных видов и стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Доломитное, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Спартак, Новосёловка, Ленинское, Дзержинское, Коминтерново», — сказано в сообщении.

Всего по территории ДНР было выпущено 182 единицы боеприпасов, добавили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под огнём украинских силовиков оказалась территория и рабочие Донецкой фильтровальной станции.

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