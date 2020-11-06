Ла-Пас, , 10:09 — REGNUM Власти Боливии должны усилить безопасность избранного президента страны Луиса Арсе после совершённого на него покушения. Об этом заявил однопартиец Арсе, представитель «Движения к социализму» Себастьян Мишель.

В заявлении политика говорится, что «Движение к социализму» обеспокоено случившимся, а также сожалеет по поводу отсутствия какой-либо существенной реакции со стороны правительства и осуждает отсутствие защиты и каких-либо гарантий безопасности.

Мишель подчеркнул, что Луис Арсе не допустит функционирования нелегальных боевых ячеек в стране и применения оружия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в здании «Движения к социализму», где проводил встречу президент Боливии Луис Арсе, взорвалась динамитная шашка. В результате взрыва никто не пострадал.