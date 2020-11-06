Уфа, , 10:03 — REGNUM Дорожный рабочий скончался после наезда на него грузовика на трассе в Башкирии. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днём в Дуванском районе. Автомобиль «Газель Next», за рулем которой находился 35-летний житель Уфы, на 75 км автотрассы Кропачево — Месягутово — Ачит сбил 31-летнего дорожного рабочего, который производил дорожные работы. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

Сообщается, что после этого, автомобиль столкнулся с автомашиной УАЗ. В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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