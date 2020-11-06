Новосибирск, , 09:38 — REGNUM Следователи в Новосибирской области начали проверку после появления в сети видео о жестоком обращении с детьми в туберкулезной больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

«В сети интернет размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берёт малолетнего ребёнка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер», — отметили в управлении.

В ходе проверки, как отмечается, будут установлены все обстоятельства происшествия. Процессуальное решение будет принято по её итогам.

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