Тегусигальпа, , 09:36 — REGNUM Последствия урагана «Эта», пришедшего в некоторые страны Латинской Америки в первые дни ноября, затронули около 360 тысяч жителей Гондураса. Об этом сообщает издание La Prensa со ссылкой на главу республиканского управления по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Макса Гонсалеса.

«Несколько человек погибли, наводнения <…> затронули 360 тысяч человек. Мы эвакуировали 2772 человека, свыше 3,5 тысячи укрылись в убежищах, повреждения получили более 450 жилых домов, 51 участок дорог, девять мостов были уничтожены, прервалось сообщение с 41 населенным пунктом», — сказал Гонсалес.

По его словам, основной удар стихии пришёлся на северные регионы Гондураса и территории вдоль атлантического побережья. В результате стихии погибли по меньшей мере 11 гондурасцев, при этом в граничащей с Гондурасом Гватемале ураган унёс жизни по меньшей мере 50 человек. Ещё пять человек погибли в Панаме, несколько человек пропали без вести.