Соледар, ДНР, , 09:32 — REGNUM Украинские силовики открыли миномётный огонь по территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом сообщили 6 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Утром вооружённые формирования Украины открыли огонь со стороны города Авдеевка по направлению посёлков Минеральное и Каштановое с применением минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия», — сказано в сообщении.

Персонал Донецкой фильтровальной станции был вынужден укрыться в убежищах. Кроме того, ранее под обстрел попали автобусы, перевозившие рабочих станции в Ясиноватую.

Напомним, ДФС обеспечивает питьевой водой население по обе стороны от линии фронта. На переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) район ДФС обсуждается как наиболее вероятный участок разведения сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников объяснил, почему назвал Донбасс «опухолью». По его мнению, регион так видит значительная часть украинского общества.

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