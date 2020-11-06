Париж, , 09:45 — REGNUM Во Франции арестовали семерых человек, которые незаконно продавали отрицательные тесты на COVID-19 в аэропорту Парижа — Шарль-де-Голль. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает Le Figaro.

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Задержанные в возрасте от 29 до 52 лет фабриковали отрицательные тесты на COVID-19, позволяющие осуществлять посадку на международные рейсы, в самом аэропорту. Полиция обнаружила более 200 ложных тестов.

По данным правоохранительных органов, группировка зарабатывала от 150 до 300 евро в день на незаконной торговле «отрицательными тестами».

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 58 046 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,601 млн. Всего за время пандемии во Франции умерли 39 037 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония».

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