Улан-Удэ, , 09:28 — REGNUM Следователи завершили предварительное следствие по уголовному делу о смертельном ДТП с участием бывшего зампреда Народного хурала Бурятии Баира Жамбалова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, вечером 5 января 2020 года политик возвращался на своём внедорожнике после рыбалки. В Прибайкальском районе на скорости 104 км в час он сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу, после чего скрылся, не оказав жертве помощи. В результате потерпевшая скончалась в больнице.

В ходе расследования происшествия, как отмечается, сторона защиты пыталась активно противодействовать. Так, один из знакомых бывшего депутата пытался взять вину на себя. Следователям пришлось провести ряд сложных и затратных экспертиз, опросить десятки свидетелей, чтобы восстановить ситуацию на дороге в момент ДТП. К настоящему времени собрано достаточно доказательств.

«На данный момент, обвиняемый, находящийся под домашним арестом и его защитники также ознакамливаются с материалами уголовного дела. После окончания стадии ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», — отметили в ведомстве.

Напомним, Баир Жамбалов находится под домашним арестом. Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о решении суда продлить срок ареста ещё на месяц, до 6 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-зампреду парламента Бурятии продлили домашний арест