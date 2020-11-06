Ярославль, , 09:28 — REGNUM Фрунзенский районный суд Ярославля оштрафовал на 15 тысяч рублей жительницу города, которая не выполнила требование об обязательном тестировании на коронавирус при возвращении из-за границы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском областном суде.

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Женщина отдыхала в Турции. Вернувшись в Россию, она не сделала тест методом ПЦР в течение трёх дней и не разместила его результаты в информационной системе, как того требует предписание Роспотребнадзора.

Жительница Ярославля привлечена к административной ответственности по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ответственность для граждан по ней составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Суд назначил минимальный штраф.

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