Ельня, , 09:28 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели пяти детей и двух взрослых при пожаре в жилом доме в Ельне Смоленской области возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили 6 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ.

Пожарная машина tpsdave

Пожар произошёл около 00:30 в одном из частных домов в городе Ельня Смоленской области. После тушения пожара были найдены тела семи человек — пяти детей и двух взрослых, 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован. Личности всех погибших установлены, известно, что самому старшему из погибших детей — 11 лет.

На данный момент установлено, что семья характеризовалась положительно, на учёте в системе органов профилактики не состояла. На месте продолжают работу следователи.